طقس اليوم الأحد: انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على القاهرة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، حالة طقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أنَّ تتعرض البلاد لفرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في القاهرة الكبري، وأيضا أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة: العظمى 23 والصغرى 17.

الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 18.

مرسى مطروح: العظمى 21 والصغرى 19.

بورسعيد: العظمى 24 والصغرى 17.

دمياط: العظمى 22 والصغرى 19.

الإسماعيلية: العظمى 26 والصغرى 16.

السويس: العظمى 24 والصغرى 19.

العريش: العظمى 24 والصغرى 16.

طابا: العظمى 24 والصغرى 17.

سانت كاترين: العظمى 18 والصغرى 8.

شرم الشيخ: العظمى 26 والصغرى 22.

الغردقة: العظمى 28 والصغرى 21.

الفيوم: العظمى 25 والصغرى 18.

بني سويف: العظمى 25 والصغرى 18.

المنيا: العظمى 25 والصغرى 17.

أسيوط: العظمى 26 والصغرى 17.

سوهاج: العظمى 27 والصغرى 18.

قنا: العظمى 27 والصغرى 18.

الأقصر: العظمى 27 والصغرى 17.

أسوان: العظمى 28 والصغرى 20.

الوادي الجديد: العظمى 29 والصغرى 14.

حلايب: العظمى 29 والصغرى 25.