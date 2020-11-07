توقعات طقس 72 ساعة.. بارد ليلا وأمطار متوسطة ورياح نشطة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات خبرائها لحالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية يومي الأحد والاثنين المقبلين، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا على كافة الأنجاء.

وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة على شمال البلاد، متوسطة على السواحل الشمالية العربية والشرقية ووسط سيناء.

وأما عن حالة الرياح، نوهت الهيئة عن رياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويشهد يوم الاثنين المقبل، طقس معتدل نهارا على كافة الأنحاء وبارد ليلا على شمال البلاد، وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة على باقي الأنحاء، وتزداد فرص سقوط الأمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وجاء بيان درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة كالتالي:

طقس الأحد 8 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17 .

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى20.

طقس الأحد 6 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

طقس الاثنين 9 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.