الشركة القابضة للمياه تستعد لتطبيق سيناريو منع الغرق بـ15 خطوة

يشهد فصل الشتاء سقوط الأمطار والسيول، التي قد تتساقط بكميات كبيرة على فترات زمنية متقاربة، ما يؤدى إلى غرق بعض المناطق، وغلق طرق رئيسية لساعات طويلة.

واتخذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، العديد من الإجراءات استعدادا لموسم الأمطار والسيول، كي تستطيع التعامل السريع مع الكميات الكبيرة المتساقطة من الأمطار، ولمنع تمركزها في أماكن معينة، ومن ثم تعيق حركة المرور، وذلك وفقا لتصريحات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتعرضت محافظة الإسكندرية خلال الساعات الأخيرة إلى موجه من الطقس السيئ، صاحب سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار، ما أدى إلى تعرض بعض المناطق بالمحافظة إلى غرق الشوارع والطرق.

وترصد السطور التالية، الإجرءات التي اتخذتها الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، استعدادا لموسم الأمطار، وتجنبا لتكرار سيناريو غرق بعض المدن الجديدة، كما حدث خلال الأعوام الماضية.

15 إجراء لمواجهة موسم الأمطار

1. تكثيف عمليات التطهير، ورفع كفاءة المحطات، وصيانة خطوط الصرف.

2. رفع كفاءة المعدات "الشفاطات، الشفاط النافوري، البدالات".

3. توفير الأمن الصناعي والملابس الآمنة للعاملين بالشركة، استعدادا للتعامل مع الأمطار على أرض الواقع.

4. حصر النقاط الساخنة وتوقيعها على خرائط Gis، والاستعانة بأجهزة التتبع، لمتابعة العربيات من داخل غرفة العمليات المركزية، كوسيلة لتحقيق الرقابة الذاتية، على السيارات والمعدات، لتحريكها في الأماكن وفقا للخطة.

5. تشكيل فرق متابعة ميدانية على مدار 24 ساعة.

6. تفعيل غرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة والمتابعة المستمرة لغرف الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة بالمحافظات.

7. التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، من خلال التنسيق الكامل بين الشركة والهيئة العامة للأرصاد الجوية وغرف العمليات بالشركة، لمعرفة تطورات حالة الطقس.

8. تخصيص خط ساخن برقم 125 ومركز لخدمة العملاء.

9. مراجعة إجراءات السلامة والأمان، لمنع حدوث أي مشكلة.

10. التأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من موسم الشتاء.

11. توافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات.

12. التأكد من جاهزية المحطات والروافع.

13. تطهير شبكات الصرف وشناين الأمطار.

14. مراجعة المناطق التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.

15. رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بمناطقها، كي تكون على استعداد للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى، طبقا للاحتياج، إضافة إلى التعاون مع الشركات التي بها أمطار حال الحاجة لذلك.