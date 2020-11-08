التضامن: هناك 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة على مستوى الجمهورية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 14 ألفا و500 حضانة مرخصة، من إجمالي 25 ألف حضانة، مؤكدة: "هنكنس الشوارع للتأكد أنه ليس هناك حضانات مفتوحة تحت السلم".

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الـ10 آلاف و300 حضانة المفتوحين وغير مرخصين، سيتم إعطائهم ترخيص حتى يروا النور، بناءا على توجيهات الرئيس ببحث مشكلاتهم وحلها، مؤكدة أن التعليم والطفولة المبكرة مفتاح أي حماية اجتماعية؛ لأن التعليم يشمل التعليم المدرسي والتوعية، والتعليم الفني، والتعليم المجتمعي، وتنمية المهارات، وتكوين إنسان مفكر.

ولفتت الوزيرة، في تصريحات صحفية، إلى أنه شكلت لجنة من التضامن والتنمية المحلية، والإسكان، والداخلية والمالية والتخطيط، وكل من له علاقة بتصريحات أو دفاع مدني، لحل مشكلة التراخيص؛ إذ رصد 10 آلاف و300 حضانة غير مرخصة، وتم عمل استمارة جديدة للمعايير ستطبق، مشيرة إلى أن أمامهم 3 سنوات لحل مشكلة الحضانات.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، أنه يجرى حاليا دراسة مشكلاتهم خاصة بعد حصرهم على مستوى الجمهورية، و دراسة التأمين والتهوية، والتجهيزات، ومدى تواجدها في منطقة بها خدمات، واشتراط أن تكون في الدور الأرضي، أو الأول، وتواجد مشرفات ومشرفين مدربين، ومساحة تسمح للأطفال بالحركة، وشنطة إسعافات أولية، وضرورة توفير سياسات حماية الأطفال، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وانتهاج أسلوب تنمية المهارات.

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك حضانات تأخذ 100 جنيه، وأخرى تتلقى 7 أو 8 آلاف جنيه شهريا، مشيرة إلى أن كل الحضانات ستدفع كهرباء وغاز، إلا أن "التضامن" ستدعم الفقيرة منها وليس الغنية.

وأشارت الوزارة إلى أن خطة الوزارة تتضمن تفعيل اللجنة القومية التي شكلت، ومراجعة اللائحة المُنظِمة لعمل الحضانات، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن الحضانات الخاصة والأهلية غير المرخصة، من خلال حصر الحضانات ميدانيا، وميكنة المنظومة بالكامل.