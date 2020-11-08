محافظ القليوبية يتابع افتتاح اللجان وانتظام عملية التصويت

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بدء فتح اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، ضمن محافظات المرحلة الثانية والتي بدأت أمس في 478 مقرا انتخابيا و6 لجان عامة و1047 لجنة فرعية، هذا وتستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و271 ألف و78 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

جاء ذلك بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة سكرتير عام المحافظة، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد والعقيد وائل فرج المستشار العسكري للمحافظة وجميع الأجهزة والجهات المعنية.

حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتوفير كل سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

وكثف رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت مع إقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين، وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع، والمرور على كل المراكز الانتخابية، كلا في نطاقه للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

كما تم تفعيل دور غرفة العمليات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول وتذليل أي عقبات.

وأشاد محافظ القليوبية، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومديرية الأمن لتأمين كل المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مؤكدا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع ونحرص على تحقيق مبدأ الشفافية والحياد التام.