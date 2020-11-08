"آثار وخيانة زوجية".. كشف لغز الجثة المتعفنة بجبال الكرنك في قنا

كشفت المباحث الجنائية في مديرية أمن قنا، غموض العثور على جثة متعفنة داخل جبال قرية الكرنك بمركز أبوتشت، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والزوجة الخائنة، وتجري النيابة التحقيق مع المتهمين.

وكشفت التحريات أن الجثة لعامل يدعى أحمد عبدالعظيم لبيب، 45 عاما، مقيم ببني سويف، ويعمل نقاش، وأن المجني عليه كان له علاقة مع المتهم، ويدعى "إبراهيم. ح. م"، 44 عاما، مقيم بالمراغة سوهاج، وكان الأخير يذهب إلى الأول في مسكنه بالقاهرة، لوجود صداقة بينهم والعمل في التنقيب عن الآثار.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم تعرف على زوجة المجني عليه، ونشأت بينهما علاقة عاطفية وجنسية، واتفقت الزوجة معه على التخلص من زوجها؛ ليخلو لهما الجو ويتزوج منها.

وأوضحت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى جبال الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت، مستقلين سيارة ربع نقل بحجة البحث عن الآثار في المنطقة الجبلية بذات المنطقة، بناء على توصيات أحد المشايخ، وبعد دخولهما الجبل بعشرة كيلو متر، تخلص من المجني عليه بقتله بآلة حادة، وفر هاربا.

وكانت لأجهزة الأمنية بقنا، عثرت الأربعاء الماضي، على جثة متعفنة في جبل الكرنك بمركز أبوتشت شمال قنا، وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة مجهولة الهوية، بالقرب من كمين الكرنك في منطقة جبلية داخل الجبل على عمق 10 كيلو مترات .

ونقلت الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشفت ملابساتها.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت، برئاسة العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث الجنائي، والرائد محمد السنوسي، رئيس مباحث أبوتشت، في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حتى تمكنت من كشف الحقيقة.