كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي بالقليوبية.. والمحافظ يوجه بمساعدتهم

تصدر كبار السن المشهد الانتخابي بمحافظة القليوبية مع الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع لثاني أيام انتخابات مجلس النواب.

وخلال جولته باللجان وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بمساعدة أحد كبار السن أثناء دخول اللجنة، حيث ساعد العاملون باللجنة على توفير كرسي متحرك للناخب وتأكد من تسهيل عملية إدلائه بصوته.

فيما شهدت مقار لجان انتخابات مجلس النواب بالقليوبية، اليوم الأحد، توافدا متوسطا من الناخبين على اللجان، في ثاني أيام الانتخابات البرلمانية لمحافظات المرحلة الثانية، وسط تشديدات أمنية مكثفة بمراكز ومدن المحافظة.

وفتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، أبوابها اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية

وقال اللواء عبد الحميد الهجان في بيان له أن اليوم الأول مر بسلام وهدوء ، مضيفا بأن الغرفه لم تتلق أي شكاوى تتعلق بالانتخابات ، مشيرا إلي أنه تم التنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، على مدار اليوم لضمان سير العملية الانتخابي على اكمل وجه، ودون أي معوقات

و ناشد الهجان المواطنين ، الذين لم يدلوا بأصواتهم ، النزول اليوم إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري ، نظرًا لما سيمثله مجلس النواب من أهمية بالغة فى إثراء الحياة السياسية بمصر ، واستكمال مسيرة الإصلاح التى تنتهجها الدولة فى الفترة الحالية

وكثف رؤساء المراكز والمدن والأحياء أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت مع إقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين، وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع، والمرور على كافة المراكز الانتخابية، كلا في نطاقه للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.