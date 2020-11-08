محافظ شمال سيناء: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنّ المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني، ومشاركة كل مواطن في الانتخابات أمر ضروري، لاختيار نواب عن المواطنين تحت قبة البرلمان.

ودعا المحافظ، المواطنين للخروج إلى لجان انتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظة، والتصويت لمن يرونه مناسبًا، إذ إنّ التصويت واجب وطني على المواطنين.

وأكد المحافظ أنّ شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

ولفت المحافظ إلى أنّ شمال سيناء تضم أيضًا دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة ، يتنافس عليهم 41 مرشحًا 31 مرشحًا علي المقعدين الفردي و10 مرشحين علي المقاعد المخصصة للقائمة.