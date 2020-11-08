محافظ الشرقية: مشاركة المواطن في الانتخابات إدراك واعٍ لقيمة الصوت

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني على جميع المواطنين والشباب والمرأة، ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، مشيرا الي أن ممارسة كل مواطن شرقاوي حقه الانتخابي، هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في اختيار المرشح المناسب، الذي سيكون قادرا على مساندة جهود المحافظة في تحقيق المطالب الجماهيرية، ودعم المشروعات الجارية لتكون المحافظة في مقدمة المحافظات التي تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة.

ودعا المحافظ المواطنين للنزول إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستوري في انتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدا أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقف على الحياد التام بين المرشحين كافة؛ للخروج بالعملية الانتخابية بشكل مشرف، مشددا على أن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية، ويعزز الوضع الداخلي للوطن، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر.

وأكد "غراب" تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، موجها جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع، للتعبيرعن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي، واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب، مشددا على أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير سبل الراحة كافة للمواطنين، وخاصة كبار السن وذوي الهمم لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وتيسير عملية اقتراع الناخبين.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء كافة، وتوصيات وزارة الصحة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حفاظا علي صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، والتي تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة للتعامل الفوري، مع أية احداث طارئة، حرصا على سير العملية الإنتخابية فى سهولة ويسر دون أية معوقات.

يذكر إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب، يبلغ 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخب وناخبة، أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.