محافظ الشرقية: العملية الانتخابية منتظمة وجميع اللجان فتحت منذ التاسعة

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، المُشكلة من الجهات المختصة والمعنية كافة، لمتابعة سير العملية الانتخابية، والمقرر الانتهاء منها اليوم.

وأكد محافظ الشرقية أن غرفة العمليات الرئيسية على تواصل دائم ومستمر بغرف العمليات الفرعية، المشكلة بكل مركز ومدينة، لتذليل العقبات والمشكلات كافة، التي تُعيق سير العملية الانتخابية، والعمل علي تهيئة الأجواء المناسبة للناخبين، للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، لاستكمال الحياة النيابية، وتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة في بناء الوطن.

ونوه المحافظ إلى فتح جميع اللجان الإنتخابية في مواعيدها المحددة أمام الناخبين، مؤكداً أن جميعها تعمل بإنتظام، وفقا للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمجابهة فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين في العملية الانتخابية.

وقال "غراب" إن المحافظة تُعد من أكبر الكُتل التصويتية؛ إذ يبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخب وناخبة، لهم حق التصويت في الانتخابات، والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في 982 مركزا انتخابيا، يتسع لـ1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ودعا محافظ الشرقية المواطنين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الإنتخابات في اليوم الأول أن يتوجهوا اليوم للجان الإنتخابات للإدلاء بأصواتهم والمشاركة وممارسة حقهم الدستوري والقانوني.