محافظ الشرقية: لم يحدث شيئا يعكر صفو العملية الانتخابية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جرى فتح صناديق الاقتراع بداية من الساعة التاسعة صباحًا، في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، مشيرا إلى أن العملية تسير بصورة جيدة.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز": "أنا موجود في غرفة العمليات، ولم نتلقَ أي شيء يعبر عن تعكير صفو العملية الانتخابية، والإقبال جيد من المواطنين، ولدينا أكثر من 4 ملايين مواطن لديهم الحق في التصويت على الانتخابات".

وتابع، أن أهالي المحافظة يشاركون بكثافة في كل الاستحقاقات الانتخابية، لأن أهالي المحافظة لديهم الوعي الانتخابي بالممارسات الديموقراطية، ومتفائلون بأن تكون نسبة المشاركات كبيرة جدًا، والمرأة تتصدر المشهد.

وأردف: "نلتزم الحيدة التامة، وتم التنبيه على كل الجهات التنفيذية بذلك، فنحن نحث الناس على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في ديمقراطية مطلقة، لاختيار مرشحهم، الذي يمثلهم في مجلس النواب ويمثل المحافظة داخل مجلس النواب".

وأشار، إلى أن المرشحين يتنافسون على 42 مقعدًا وهو عدد كبير ليس بالهين، وتقف أجهزة المحافظة على الحياد التام بين كل المرشحين لكي يختار المواطن من يمثله خلال السنوات المقبلة، مشددًا، على أن كل الإمدادات اللوجستية، وأن المحافظة تعيش احتفالية كبيرة جدًا.