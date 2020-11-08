عزت العلايلي: الشعب المصري له ماض سياسي عظيم

قال الفنان عزت العلايلي، إن الشعب المصري له ماض سياسي عظيم جدا، وجميع المواطنين في شتي مجالاتهم المهنية المختلفة يعوا جيدا ما هي السياسة وما هو مستقبل مصر.

وأضاف العلايلي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن المطلوب من المواطنين في هذا الوقت أن تحدد مطالبها على يد أناس يثقوا فيهم وهذا هو المطلوب والمشروع.

وأكد، أنه سيشارك في انتخابات مجلس النواب للإدلاء بصوته، مشيرا إلى أن الناس في أشد الحاجة للاطلاع على حقائق ومعلومات ملموسة على أرض الواقع.

وتابع، أن المواطنين من حقهم أن يعرفوا أبعاد التطور الاجتماعي والسياسي في العالم كله لأننا في مصر متأثرين بما يحدث في العالم فعلى سبيل المثال الانتخابات التي تجري في أمريكا حاليا نجد أن الشارع المصري لأول مرة مهتم بمن سيفوز، لذلك يجب علينا إعطاؤه المزيد من توضيح الأمور السياسية لأنها تنعكس على المجتمع، "أي بيت يهمه أسعار المنتج وبيصدر منين وبيجي إزاي ويجب أن نوضح للشعب لأن دي سياسة".

وانطلقت صباح يوم السبت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي «القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.