كبار السن يتقدمون الصفوف أمام لجان السيدة زينب: نختار من يحقق أحلامنا

احتشد المئات من المواطنين، أمام لجان دائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، بمحافظة القاهرة، وذلك في اليوم الثاني من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وسط تشديدات أمنية مكثفة، فضلا عن الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشهدت لجان السيدة، منذ صباح اليوم، توافد عدد كبير من السيدات وكبار السن، ويتنافس على مقعد السيدة زينب، 10 مرشحين، أبرزهم الطاهر عبدالحميد، مرشح حزب "مستقبل وطن"، وسامح أحمد، مرشح حزب "أبناء مصر"، والصحفي طلعت هاشم، والمحامي سمير صبري.

وتشهد لجان السيدة والدرب الأحمر، حاليا، استعدادا مكثفا تمهيدا لزيارة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ورغم إعاقته البصرية، وكبر سنه، لم يتأخر عن المشاركة في الواجب الوطني وإبداء رأيه ومنح صوته لمن يستحق أن يكون ممثلا عنه، ويقول عاصم النبروواي المقيم بدائرة السيدة زينب: "دوري أن أختار من يمثلني ويسهم بتشريعاته في استكمال الإنجازات"، مضيفا أنه يشارك في كل استحقاق انتخابي.

وقال محسن محمد، البالغ من العمر 57 عاما، والمقيم بحي السيدة زينب، إنه جاء للمشاركة في الانتخابات لاختيار من يتحدث باسمه ويسعى لتحقيق مطالب أهل الدائرة وأمنياتهم، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني مقدس.

وفي لفتة إنسانية ليست جديدة على رجال الشرطة، قام أحد أفراد أمناء الشرطة المكلفين بتأمين لجان الانتخابات في الجمعية الخيرية بمنطقة السيدة زينب، بمساعدة أحد الناخبين في الوصول إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته، من خلال وضعه على كرسي متحرك، ودفعه حتى مقر اللجنة الانتخابية له.