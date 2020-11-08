طوابير لجان الناخبين لليوم الثاني بلجان الغربية والسيدات يتقدمن المشهد

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بقرى ومراكز محافظة الغربية، صباح اليوم، اصطفاف طوابير من السيدات والرجال أمام أبواب اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك تحت إشراف قضائي وتأمين جميع المقار ومحيطها من قوات الأمن، وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

كما شهدت العملية الانتخابية، بدء توافد عشرات الناخبين على اللجان المختلفة بالدوائر الانتخابية الـ 7 بمراكز ومدن محافظة الغربية، للإدلاء بأصوات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب.

وكانت انتخابات مجلس النواب في يومها الأول بدوائر محافظة الغربية، شهدت إقبالا كبيرا من كبار السن والسيدات، وتفوق القرى في التصويت بالمقارنة بالمدن، وتسبب سوء الأحوال الجوية نتيجة الأمطار، وتقلبت الطقس في التأثير على نسبة الإقبال التي كانت في بداية اليوم وحتى الظهيرة كثيفة وملحوظة.

كما تجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية، في 1159 لجنة، داخل 661 مقرا انتخابيا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت، 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا وناخبه.