لجان السويس تتزين بأعلام مصر لاستقبال الناخبين

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة السويس، أبوابها في موعدها الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، في ثاني أيام انتخابات النواب 2020، حيث يوجد جميع القضاة داخل اللجان في وقت مبكر قبل فتح اللجان.

وتمثل السويس دائرة واحدة تضم أحيائها الخمس، لها 4 مقاعد في المجلس، 2 منها ضمن قائمة شرق الدلتا، ومقعدين فرديين يتنافس عليهما 34 مرشحا.

وشهدت دائرة السويس تعديلا في عدد المقرات الانتخابية، ولجان الاقتراع، وجرى خفض عدد المقرات إلى 54 مقرا انتخابيا موزعة على الأحياء الخمس، بينما زاد عدد اللجان من 96 إلى 140 لجنة، بنسبة 40% بهدف الحد من الزحام وللحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تقليل زمن الانتظار أمام اللجان بينما تبلغ الكتلة التصويتية للسويس 465843 ناخبا.

وتزيّنت اللجان الانتخابية بالسويس بعلم مصر، مع اتخاذ حرم أمني لمنع وقوف السيارات أمام اللجان إلا على مسافة كافية، وتوفير المظلات لاتقاء المواطنين أشعة الشمس، مع وضع مقاعد لانتظار الناخبين، وكراس متحركة لنقل كبار السن، كما وفرت مديرية الأمن بوابات إلكترونية للكشف على متعلقات الناخبين وفحص الحقائب في إطار خطة التأمين.