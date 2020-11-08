مساعد وزير الداخلية الأسبق: تنسيق بين أجهزة الدولة لتأمين الانتخابات

قال اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأجهزة الأمنية ممثلة في القوات المسلحة ووزارة الداخلية استعدت بشكل كبير لتأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "Ten"، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والصحة لتأمين الانتخابات وإخراجها بصورة جيدة، تظهر أن الشعب المصري منظم، ويتبع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر فيروس كورونا.

وتابع، أن وزارة الداخلية وضعت خطة لتنفيذ الإجراءات الأمنية، وتتضمن عدة عناصر، الأول يتمثل في تأمين اللجان قبل الانتخابات عن طريق استخدام أجهزة للكشف عن المفرقعات، الثاني الحرص على تأمين العمق الأمني للجان وتأمين المدارس، وعمل دوريات بالشوارع لتأمين العملية الانتخابية والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد، أن القوات المسلحة والشرطة المصرية تفرض الأمن التام على العملية الانتخابية لخروجها بصورة مشرفة.

وانطلقت، صباح أمس السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث يدلي 31 مليون ناخب بأصواتهم داخل 9468 لجنة فرعية بدوائر 13 محافظة في النظام الفردي، هي القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتتواجد عناصر الشرطة بمديرية أمن القاهرة لتقديم يد العون والمساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الشأن.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية.

واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.