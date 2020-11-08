إقبال من الشباب على لجان انتخابات النواب بالزمالك

يتواصل إقبال الناخبين على لجان منطقة الزمالك، التابعة للدائرة 13 ومقرها قسم عابدين، وتضم الوايلي والظاهر وعابدين وقصر النيل والأزبكية، ويتنافس بها 10 مرشحين على مقعد وحيد مخصص للدائرة تحت قبة البرلمان

وشهد اليوم الثاني إقبالا متوسطا من الناخبين الذين حرصوا على الحضور باكرا للإدلاء بأصواتهم، وبرز في المشهد الانتخابي حضور الشباب.

واستعدت محافظة القاهرة، للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، بغرفة عمليات مركزية برئاسة اللواء محمد حنفي السكرتير العام، لمتابعة استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 7 ملايين و797 ألفا و709 ناخبين في 19 لجنة عامة تضم 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركزًا انتخابيًا.

وشدد محافظ القاهرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أثناء العملية الانتخابية، حيث جرى توفير عدد كاف من المقاعد بالمدارس مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.