هالة زايد: لا أعراض سلبية للقاحي كورونا اللذين يجرى تجربتهما في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن التجارب السريرية والإكلينيكية تخضع لأخلاقيات ومعايير وضعتها منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العالمية على غرار إدارة الغذاء والدواء التابعة للولايات المتحدة الأمريكية FDA.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "اطلعنا على بيانات المرحلة الأولى والثانية ونتائجها، والضوابط غير قابلة للتفاوض أو لأي وجهة نظر، والشركة التي تنتج اللقاحين الذين سنجربهما على 6 آلاف مواطن ملتزمة بالضوابط، ومنظمة الصحة العالمية تراقب هذه الأبحاث، ولا يمكن اعتماد أي لقاح دون موافقتها والجهات الدولية".

وتابعت أن الشركة المنتجة للقاحين الصينيين بدأت المرحلة الثالثة من التجارب في 16 يوليو الماضي، أي منذ شهرين، ولم ترصد أي أعراض جانبية، مشيرةً إلى أنها كونت لجنة قومية، ورشحت وزارة التعليم العالي أساتذة من المركز القومي للبحوث للانضمام إليها، كما رشحت القوات المسلحة أفرادا من الخدمات الطبية، كما جرى ترشيح مستشار من وزارة العدل.

وأردفت أن هذه اللجنة تشرف على هذا البحث وكل الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".