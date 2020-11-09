أماكن عرض فيلم "The Silencing" بدور العرض السينمائي المصرية

تعرض دور العرض السينمائي المصرية حاليًا فيلم التشويق والإثارة "The Silencing"، وتدور أحداث الفيلم حول صياد يعيش في عزلة في محمية للحياة البرية بعد تورطه في جريمة، عندما شرع هو ورقيب محلي في تعقب قاتل شرير اختطف ابنته منذ سنوات.

أبطال ومواعيد عرض فيلم "The Silencing"

أبرز أبطال الفيلم هو نيكولاي كوستير والدو، وهو الذي مثل شخصية "جيمي لانستر" في مسلسل Game of thrones.

وأبطال فيلم "The Silencing" بجانب نيكولاي كوستير والدو هم ميلاني سكروفانو، وجوش كروداس، وأنابيلا واليز، وزان مسسلارنون، وهيرو فاينيس تيفن، والفيلم من إخراج روبن برونت.

أماكن عرض فيلم "The Silencing" بالسينمات

فيلم "The Silencing" يُعرض في سينمات صن سيتي مواعيد 10 صباحًا، و1 مساءً، و3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساءً، وسينما بلازا، (أمريكانا بلازا) في مواعيد 10 صباحًا، و1 مساءً، و3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساء، وسينما جراند الغردقة في مواعيد 6 مساءً،و9 مساءً.

كما يعرض الفيلم في سينما سيني بلكس جرين بلازا في مواعيد 10 صباحًا، و1 مساءً، و3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساءً، وفي سينما جالكسي في مواعيد 10 صباحًا، و1 مساءً، و3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساءً، وفي سينما سيتي ستارز في مواعيد 10 صباحًا، و1 مساءً، و3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساءً، وسينما بوينت 90، وسينما جولف سيتي مواعيد 10 صباحًا، و1 مساءً، و3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساءً.

ويعرض الفيلم أيضًا في سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب في مواعيد 10 صباحًا، و1 مساءً، و3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساءً، وسينما مدينتي في مواعيد 10 صباحًا، و1 مساءً، و3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساءً، وسينما كايرو فيستيفال سيتي في مواعيد 10 صباحًا، و1 مساءً، و3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساءً، وفي سينما فوكس سيتي سنتر في مواعيد 1 مساءً، و3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساء، في سينما فوكس مول مصر بمواعيد 1 مساء، و3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساءً، وسينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، في مواعيد 1 مساءً، 3 مساءً، و6 مساءً، و9 مساءً.