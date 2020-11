أفلام وثقت حياة نجوم الرياضة.. آخرها عن ديفيد بيكهام

مشوار نجوم "الرياضة" يلهم صناع الأفلام، وهو ما قاد بعضهم لإنتاج أفلام تحكي سيرة من حقق إنجازات في ألعاب رياضية مختلفة، ليتم توثيق ورصد مشوار الأبطال أصحاب الشعبية الواسعة، والنجاحات المختلفة، اللذين ساعدوا منتخباتهم وأنديتهم لتحقيق أفضل النتائج.

في التقرير التالي نرصد بعض الأفلام الوثائقية التي تحدثت عن أبطال الرياضة.. آخرها الإعلان عن فيلم يحكي سيرة أسطورة كرة القدم ديفيد بيكهام.

ديفيد بيكهام

اللاعب صاحب الموهبة الكبيرة في ملاعب كرة القدم، والذي جذب كبرى الشركات ليكون الوجه الإعلاني لهم، نظرا للكاريزما التي يتميز بها، وفي مفاجأة سارة لجمهوره، تم الإعلان عن إنتاج فيلم وثائقي يرصد حياته هو وزوجته فيكتوريا وأبنائهما.

بحسب موقع Variety، تكلفة إنتاج الفيلم 20.6 مليون دولار، وسيحتوي على لقطات خاصة لديفيد وعائلته في مناسبات المختلفة.

مارادونا

تم إنتاج العديد من الوثائقيات عن أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا، بينها Diego Maradona والذي تم إنتاجه عام 2019، ومدته ساعتين و10 دقائق، ويرصد لقطات نادرة من حياة اللاعب الذي لعب مع نادي إس إس سي نابولي في الثمانينيات، والفيلم من إخراج Asif Kapadia.

وأيضا تم إنتاج أفلام أخرى عن مارادونا بينها Maradona by Kusturica عام 2008، وفيلم Maradona in Mexico. وغيرها.

محمد علي كلاي

نجاحاته وكاريزمته العالية قاد العديد من صناع الأفلام لإنتاج أفلام عن سيرته.

من بينها فيلم I Am Ali، مدته ساعة و51 دقيقة، إنتاج 2014، إخراج وتأليف Clare Lewins.

والفيلم يسرد قصة حياة أسطورة الملاكمة، مع نشر جزء من الأرشيف الشخصي له، إضافة إلى المقابلات والشهادات من دائرته الداخلية من العائلة والأصدقاء.

وبخلاف I Am Ali، تم إنتاج أفلام أخرى عن "علي كلاي"، بينها الوثائقي "When we were kings"، أنتج عام 1996، والذي يحكي عن المباراة التي أقيمت للوزن الثقيل عام 1974 في زائير بين "علي" وجورج فورمان.. والفيلم من إخراج ليون كاست.

وعام 1977، تم إنتاج فيلم "الأعظم"، وشارك فيه محمد علي بنفسه، ويحكي عن حياته حتى عام 1974، ويتضمن مسيرته الرياضية، واعتناقه الإسلام.. والفيلم من إخراج "توم جريس".

ومن أهم الأفلام التي أنتجت عن "كلاي"، وهو من بطولة الممثل الأمريكي "ويل سميث". ترشح "سميث"، عن دوره في الفيلم لجائزة الأوسكار والجولدن جلوب، وهو من إخراج مايكل مان.

أسطورة كرة السلة كوبي براينت

فيلم يحكي عن تصور للرسالة التي كتب فيها لاعب كرة السلة الراحل كوبي براينت، خطابًا ليعلن اعتزاله كرة السلة.

وفي عام 2017، حصد "براينت" على جائزة "أوسكار" كمنتج منفذ لفيلم الأنيميشن القصير "Dear basketball"، والفيلم من إخراج Glen Keane، وكتبه كوبي براينت، كما شارك فيه بصوته.

يذكر أن أسطورة السلة كوبي براينت رحل عن الحياة العام الجاري بسبب حادث تحطم طائرته

مايكل جوردن

يعرض "الرقصة الأخيرة" على Netflix، وهو مسلسل وثائقي قصير يتناول مشوار لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردن مع فريقه شيكاغو بولز في فترة التسعينات.

ويتناول أيضًا حياة أسطورة السلة مايكل جوردون، من أيام دراسته الجامعية حتى صعوده على قمة الدوري الأمريكي لكرة السلة.

إريفين جونسون

يتم التحضير لفيلم يحكي سيرة لاعب كرة السلة المعتزل إريفين جونسون، 61 عاما، والملقب بالساحر.

وغيرها الكثير من الأفلام الوثائقية عن نجوم الرياضة.