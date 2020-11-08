حشود أمام لجان حدائق القبة.. والناخبون: بنشارك عشان بلدنا

تشهد لجان مدرسة فاطمة الزهراء بمنطقة الموليحة، في دائرة حدائق القبة، زحاما شديدا من قبل الناخبين الذين تنوعت أعمارهم بين شباب ومسنين، أمام أبواب المدرسة، فضلا عن تجمع أكثر من "توكتوك" كوسيلة مواصلات سهلة وبسيطة للتوصيل من وإلى اللجنة.

واصطفت الطوابير الانتخابية أمام اللجان في انتظار المشاركة والتصويت، وقالت إحدى السيدات: "صوتتا واجب عشان بلدنا حتى لو هنقف للصبح".

كما شهدت اللجان إجراءات وقائية مشددة، من أجل حماية الناخبين من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتعالت أصوات الأغاني الوطنية أمام اللجان، والتي ألهبت حماس للناخبين.

وفي تمام التاسعة صباخا، فتحت لجان دائرتي حدائق القبة والزاوية الحمراء، أبوابها في ثاني أيام التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وبدأ أمس السبت، أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية، في 13 محافظة وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".

ويتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 284 مرشحًا على 142 مقعدا للقائمة في دائرتين.