ثمانيني يحرص على المشاركة في الانتخابات بدمياط: "مينفعش نضيع صوتنا هباء"

"المشاركة في الانتخابات واجب وطني، مينفعش ناخب يضيع صوته هباءً، لازم كلنا نشارك و نعبر عن رأينا، كنت حريص كل الحرص على توجيه أولادي وأحفادي ليشاركوا ويدلوا بأصواتهم، طوال عمري لم أتخلف عن أي استحقاق انتخابي، لذا كنت حريص على المشاركة الجادة"، بتلك الكلمات بدأ وجيه السعيد العشماوي، 77 عاما، موظف بالغزل والنسيج على المعاش، في دمياط حديثه لـ"الوطن".

وقال "العشماوي" إن مصلحتنا جميعا كشعب ودولة استكمال الاستحقاقات الانتخابية، مضيفا: "كل منا له صوت انتخابي لازم يحافظ عليه ولا يضيعه هباءً، وكنت حريص على توجيه أولادي وأحفادي بأهمية المشاركة في الانتخابات؛ لأنها مصلحة الجميع، ووجدت كل الأمور ميسرة في اللجنة".

ودعى وجيه السعيد العشماوي، الجميع بالمشاركة الفعالة، قائلا: "بلاش تضيع وقتك في الهلس والكلام الفارغ، أنزل من أجل مستقبلك ومستقبل عائلتك وبلدك".

ويخوض 12 مرشحا حزبيا من أصل 88، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية؛ إذ يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، و مجدي البساطي و سمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بكلا من: "محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما "الوفد" بكلا من "سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بكلا من: "عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد بالقوات المسلحة على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ 88 مرشحا الذين يخوضون الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هى المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.