"صعيدي في دمياط" بحثا عن لقمة عيش: بقالي 18 سنة هنا.. وكان نفسي أنتخب

جاء إلى محافظة دمياط من صعيد مصر، للعمل كعامل نظافة مع أحد المقاولين قبل 18 عاما، لم يتخل يوما عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، لكن الظروف جاءت مغايرة هذا العام، خاصة في ظل عدم تخصيص لجنة انتخابية للمغتربين، ما كان سببا في عجزه عن الإدلاء بصوته هذا العام، هو عصام كامل، 49 عاما، ابن محافظة المنيا.

بوجه خمري لا تفارقه الابتسامة، يقف مرتديا قميصا مخططا يعلوه سترة فسفورية اللون، على بنطال وكاب كحلي، إلى جوار عربة خشبية بمحيط اللجان الانتخابية في دمياط، يجمع فيها القمامة ولا تفارقه المقشة طوال فترة عمله، يحرص على ألا يترك شارعا دون تنظيفه.

"ده شغلي ومصدر رزقي والعمل عبادة".. بتلك الكلمات بدأ عصام كامل، حديثه لـ"الوطن"، قائلا إنّه جاء إلى دمياط من صعيد مصر قبل 18 عاما، وبدأ عمله هنا دون كلل أو ملل: "مقابلتنيش مشكلة خلال شغلي، والانتخابات ماشية زي الفل، يومنا بيبدأ من الساعة 3.30 قبل صلاة الفجر، لحد ما اللجان تقفل، بننضف اللجان ونرفع المخلفات، ولو ورقة وقعت على الأرض لازم تتشال".

وعن ظروف فيروس كورونا، أكد عصام حرصه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، إذ تشهد فترة الانتخابات ضغطا كبيرا في العمل: "ربنا هو الستار، قادر يحافظ علينا ويحمينا من البلاء".

يحرص عصام على المشاركة في كل استحقاق انتخابي، والإدلاء بصوته: "للأسف المرة دي كان نفسي أدلي بصوتي أنا وزمايلي، لكن لقينا مفيش لجنة للمغتربين".

ويخوض 12 مرشحا حزبيا من أصل 88 مرشحا ومرشحة، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية؛ حيث يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، ومجدي البساطي وسمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بـ"محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما "الوفد" بـ"سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بـ"عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد بالقوات المسلحة على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ88 مرشحا الذين يخوضون الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.