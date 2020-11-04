محافظ الفيوم يوجه بإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء "الكمامة"

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة وجود زائرة صحية بكل مدرسة، مؤكدًا أهمية دور الزائرات الصحيات بكل المدارس، مشددًا على إلزام الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بارتداء الكمامات الواقية طوال الوقت وتطهير المكان بصورة دورية.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة التوعية في المدارس يوميًا، باتباع الشروط الصحية والإجراءات الوقائية.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ المحافظ وجه بالتشديد على كافة المواقف وسيارات النقل الجماعي بإلزام الركاب والعاملين بارتداء الكمامات، وتعقيم المركبات بصفة مستمرة، والتأكد من التهوية اللازمة حرصًا على الصحة العامة.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنّ المحافظ أكد على ضرورة فحص أي حالات اشتباه مع عزل أي حالة إصابة يجري اكتشافها منزليًا، موجها بضرورة التأكيد على كافة المنشآت التجارية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة الخاصة بإعادة فتح تلك المنشآت.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي القطاعات المختلفة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19" المستجد والشهير بفيروس "كورونا" خلال الفترة المقبلة، وكذلك متابعة ملفي التصالح وإزالة التعديات.

على جانب آخر، قرر محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استبعاد "مشرف مبيت" بإحدى مدارس التربية الخاصة، وإحالة 5 مشرفين آخرين بنفس المدرسة للتحقيق، وذلك بسبب تقاعسهم عن أداء عملهم ومقتضيات واجبهم الوظيفي، بعدما اشتكى طلاب مدرسة "النور" من عدم نظافة دورات المياه، رغم تكرار مطالبتهم للإدارة بتنظيفها، وعمل صيانة لصنابير المياه، التي تستمر في التنقيط، وتتسبب في إغراقهم بالمياه فور فتحها، كما شكوا من عدم تنظيف المبيت الخاص بهم وعدم تهويته، مما تسبب في إصابة الكثيرين منهم بالاختناق، خصوصًا في ظل وجود فيروس كورونا.