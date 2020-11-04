"الفيوم" تتقدم على جامعات أمريكية في الهندسة بتصنيف التايمز

صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنّ الجامعة استطاعت أن تظهر بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات لعام 2021 من خلال الدخول بتخصصين علميين، وهما الهندسة والفيزياء.

وأشار إلى أنّ جامعة الفيوم جاءت ولأول مرة ضمن أفضل 1000 جامعة عالمية في تخصص الهندسة في الفئة من 600-501 متفوقة بذلك على جامعات متقدمة عالميًا مثل جامعات تكساس، وطوكيو، وفلوريدا، وموسكو، وسول، وغيرها، أمّا على المستوى المحلي فقد جاءت جامعة الفيوم بالمرتبة 8 ضمن 20 جامعة مصرية.

وأضاف رئيس الجامعة، في بيان صادر عنه، أنّ تصنيف التايمز البريطاني قد وضع أيضًا جامعة الفيوم ضمن أعلى 1000 جامعة عالمية في تخصص الفيزياء وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث جاءت الجامعة ضمن الفئة 800-601 في مجال العلوم الفيزيائية.

جامعة الفيوم تحتل المرتبة الثامنة بين الجامعات المصرية في الفيزياء

وبيّن أنّه قد ظهر على المستوى المحلي بهذا التصنيف بتخصص الفيزياء 20 جامعة مصرية، وحصلت جامعة الفيوم على المرتبة 8 ضمن 20 جامعة مصرية.

وأوضح أنّ تصنيف التايمز البريطاني يعد أحد أبرز قوائم تصنيفات الجامعات بشكل عام ومن أهم مصادر الطلاب الدوليين لتقييم اختياراتهم الجامعية لكل من يرغب في الدراسة بالخارج، علاوة على كونه أحد أفضل تصنيفات الجامعات العالمية حيث يقوم بترتيب الجامعات في العالم اعتمادًا على 5 معايير أساسية وهي التدريس ويمثل نسبة 30%، والبحث العلمي ويمثل نسبة30%، والاقتباس ويمثل نسبة 30%، والنظرة الدولية للجامعة ويمثل 7.5%، والعلاقة مع الصناعة ويمثل 2.5%، وقد احتلت جامعة الفيوم هذه المكانة المتقدمة في التصنيف نظرًا لتميزها في كل تلك المعايير.

جدير بالذكر أنّ تصنيف التايمز البريطاني لعام 2021 شمل 11 تخصصا علميًا بما فيها الهندسة والعلوم الفيزيائية، بجانب الطب، وعلوم الحياة، وعلم النفس، والاقتصاد، والتعليم، والقانون، والعلوم الاجتماعية، وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية.