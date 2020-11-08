رئيس "القومي لحقوق الإنسان" يدلي بصوته في انتخابات النواب بمصر الجديدة

أدلى رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان محمد فايق، بصوته في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب، بمعهد الفتيات الأزهري في منطقة مصر الجديدة الأزهري، باللجنة الفرعية رقم 118.

وأكد "فايق"، عقب الإدلاء بصوته، أهمية مشاركة جميع فئات الشعب المصري في الانتخابات، كونه واجب وطني واستحقاق دستوري هام ومن ضمن المبادئ الأساسية لحقوق الانسان، ومن ثم الالتزام بالنهج الديمقراطي والمشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني، كما أشاد بحسن سير العملية الانتخابية والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الناخبين.

وانطلقت أمس انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020 في 13 محافظة في صدارتها القاهرة، وسط إجراءات احترازية عديدة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المواطنين، من الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويخوض المنافسة بانتخابات بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر 54 مرشحًا فرديًا على 3 مقاعد فقط مخصصة لها فقط، بينهم 4 منهم أعضاء حاليين بالمجلس، و45 مستقلًا، و9 فقط حزبيين، و10 نساء فقط، فضلًا عن قائمتي لمحافظات المرحلة الثانية.