مدير جمارك يصوت بالانتخابات مستندا على عكازه: بغيّر اللي ماشتغلوش

ترجل من بيته مستندا على عكازه، للإدلاء بصوته في مدرسة طبري شيراتون بدائرة مصر الجديدة، وتحدّث بحماس شديد، وبقوة شاب عمره 25 عاما، قائلا: "اسمي مصطفى عبدالمجيد وعندي 68 سنة، وكنت مدير عام سابق بمصلحة الجمارك".

قال السبعيني، لـ"الوطن"، "جيت أحط صوتي عشان أغيّر النواب اللي ماعملوش حاجة للدايرة في الدورة السابقة، وأجيب مع كل الناخبين بأصواتنا، ممثلين عننا لمجلس النواب، حاسين بالمسؤولية، ويوفوا بوعودهم للي انتخبوهم".

وأضاف عبدالمجيد، أنّه عاصر 4 عهود رئاسية، وكان حريصا على المشاركة في الانتخابات، لأنها استحقاق وطني يجب على كل المصريين عدم التفريط فيه، والمشاركة والاختيار بعناية من يستطيع أن يقدم لهم الخدمات، ويلبي طلباتهم ولا يتهرب منهم".

وأشار إلى أنّه وأفراد عائلته الذين لا يتركون أي عملية انتخابية أو استحقاق دستوري إلا ويشاركون فيه، غير راضين عن أداء نواب دائرتهم مصر الجديدة في الدورة البرلمانية السابقة، موضحا أنّه جاء ولديه الطموح والحماس الشديد للمساهمة في تغيير الوجوه.

وأوضح أنّ الفترة القصيرة الممثلة في السنوات التي تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، هي الأفضل على الإطلاق، من بين العصور الرئاسية التي عايشها سابقا، مدللا على حديثه بحجم الإنجازات التي شهدتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية، والتي أسفرت عنها المشروعات القومية، مثل إنشاء قناة السويس الجديدة، وفرص العمل التي توفرت للشباب من خلالها، وزيادة عبور السفن، والإيرادات التي زادت أكثر من ملياري دولار سنويا عما سبق، وإنشاء الطرق والكباري الحديثة، التي سهلت على المواطنين الوصول لجهات عملهم، وإنجاز خدماتهم بشكل أيسر وأسرع.

وتابع أنّه كان يقطع مسافات طويلة تستغرق أكثر من ساعتين ونصف الساعة حتى يصل من منزله إلى منطقة وسط البلد، أو محطة الملك الصالح، لكن الآن ومع إنشاءات الطرق الحديثة والكباري، أصبح الطريق لا يستغرق أكثر من ثلث ساعة فقط، فضلا عن المشروعات السكنية الاجتماعية التي انتشرت في كل المحافظات، ومشروعات تطوير العشوائيات والقضاء عليها.

وأكد أنّ الوطن ينعم في عهد الرئيس السيسي بحالة غير مسبوقة من الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي، متابعا: "آه صحيح عندنا ارتفاع في بعض الأسعار، لكن في مقابل ده في خدمات كتير ومرافق جديدة، وتسهيلات ودعم، زي التموين وتكافل وكرامة".

وأضاف عبدالمجيد أنّ "ريتم" الرئيس السيسي في العمل والحماس، لتحقيق إنجازات جديدة، يفوق بمسافات بعيدة طاقات كثير من الوزراء في الحكومة، مؤكدا أنّه يتمنى أن تأتي حكومة على نفس وتيرة وحماس وطاقة الرئيس السيسي، ووقتها سيجد المواطن المصري، مصر الجديدة، والدولة الحديثة التي يبحث عنها.