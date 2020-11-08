المشاركة الشبابية تطغى على المشهد الانتخابي بدائرة روض الفرج

شهدت الساعات الأولى من اليوم الثاني بانتخابات مجلس النواب بدائرة روض الفرج، إقبالا متوسطًا من الناخبين، كما طغى حضور الشباب على تواجد كبار السن مقارنة باليوم الأول.

مبادرة للالتزام بالإجراءات الوقائية

ومن جانبها أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "صحتك تهمنا"، للحث على الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة أمام اللجان الانتخابية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وشهدت لجنة مدرسة التوفيقية الثانوية للبنين، تواجد سيارة مدون عليها "صحتك تهمنا.. مع تحيات وزارة الداخلية"، تحتوي على "كحول، وجل معقم، وكمامات"، للناخبين، مع المحافظة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قرر وائل محمد، صاحب الـ41، عاما، "حداد" على الإدلاء بصوته: "جيت من شغلي علشان انتخب ومكنش عندي وقت أغير هدومي، وفي الوقت نفسه لازم أصوت علشان أكون عملت واجبي الوطني".

خلوني أحط كحول علشان فيروس كورونا

وأشاد، بالتعامل الجيد مع من رجال الشرطة والمنظمين: "كنت جاي بدون كمامة، فجابوهالي، وخلوني حطيت كحول علشان كورونا".

وأشار"وائل"، إلى أن الرجل الذي سيعطيه صوت بالتأكيد يستحق لأنه سيقدم لنا الكثير من الخدمات بعد الخدمات، ويساعد على تحسين مستقبل منطقتنا وأولادنا.