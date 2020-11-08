صور.. طوابير أسرية أمام لجان قرية الناصرية بدمياط

شهدت لجان قرية الناصرية دائرة مركز فارسكور بمحافظة دمياط، إقبالا متزايدا من قبل الناخبين الذين اصطفوا في طوابير أمام لجنة شهداء الناصرية الابتدائية، مسقط رأس أحد المرشحين، رافعين شعار "ابن البلد يكسب".

وتوافدت على اللجان، أعداد كبيرة من السيدات والرجال، الذين حرصوا على المشاركة الانتخابية مصطحبين أطفالهم، ومرتدين الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

في سياق متصل، ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية في يومها الثاني، بديوان عام المحافظة، بحضور إسلام إبراهيم نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعقيد سعيد عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة، ورجب معيزة مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

وتابعت المحافظ، سير العملية الانتخابية في 338 لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة، وانتظام سير عملية التصويت، وتطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية والأحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت عوض، أن كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة قامت بتوفير كافة اللوجيستيات المطلوبة لخلق مناخ آمن للناخبين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

وجددت محافظ دمياط، دعوتها لأبناء المحافظة بالنزول إلى لجان الاقتراع للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.