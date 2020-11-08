"المالية" تهيب بالجهات الإدارية منع التجمعات أثناء صرف الرواتب

أهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين، بمواعيد صرف الرواتب خلال شهر نوفمبر.

وأوضحت المالية، في بيان، أن الهدف من تقسيم أيام عمل صرف الرواتب يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتمد مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة عن نوفمبر وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها.

وتبدأ وزارة المالية صرف رواتب شهر نوفمبر لنحو 6 ملايين موظف وعامل في الدولة، بداية من من 24 نوفمبر الحالي وعلى مدار ثلاثة أيام.

وأشار البيان إلى بدء صرف رواتب شهر نوفمبر للعاملين في 27 وزارة وهيئة يوم 24 نوفمبر، ثم بدء صرف رواتب 17 وزارة وهيئة يوم 25 نوفمبر، ثم بدء صرف رواتب 9 وزارات وهيئات يوم 26 نوفمبر من الشهر الجاري.

وحذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من ارتفاع حالة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا 3 أضعاف الفترة المقبلة في حالة عدم ارتداء الكمامات.

وتابعت زايد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بأن الكمامة هي السلاح الآمن للوقاية من فيروس كورونا ولا بد من التخلص منها بشكل صحي حتى لا تكون مصدرا للعدوى.

وقالت إن الأبحاث السريرية التي تجرى على اللقاح الصيني لفيروس كورونا، لم ترصد أي أعراض غريبة على المتطوعين.

وأضافت أنه يوجد حاليا 50 مليون إصابة بالفيروس حول العالم، لافتة إلى ضرورة الاستفادة من الدروس في الموجة الأولى وعدم الرغبة في الغلق خاصة الأماكن الخاصة لأن فقدان الوظائف أمر غاية في الخطورة .