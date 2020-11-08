محافظ القاهرة: الإقبال يتزايد كل ساعة على لجان انتخابات النواب

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن جميع اللجان الانتخابية والتي يبلغ عددها 1431 لجنة على مستوى محافظة القاهرة، بدأت عملها مع بداية اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، في موعدها، التاسعة صباحا، مؤكدا أن جميع اللجان انتظمت في موعدها، والعملية الانتخابية تسير بهدوء.

وأضاف عبدالعال، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه من خلال تفقدنا لعدد من اللجان الانتخابية، تلاحظ أن الإقبال اليوم، كبير جدا منذ الصباح الباكر، وحتى من قبل فتح اللجان تواجد عدد من المواطنين.

وأكد أن الإقبال يتزايد كل ساعة، ولكن الملحوظ أن هناك عدد كبير جدا من الشباب يشارك في انتخابات مجلس النواب 2020، بنسبة كبيرة للغاية، وهذا شيء إيجابي من الشباب الذي يشعر أن صوته مهم وله دور في المشاركة في المسيرة الديمقراطية.

وتابع بأن هناك مشاركة أيضا بنسبة كبيرة من السيدات اللاتي حرصن على التواجد في جميع المناسبات الوطنية، وأيضا مشاركة كبار السن، مشيرا إلى أن الانتخابات هذه المرة لها ظروف خاصة وهي انتشار جائحة فيروس كورونا، لذلك يجري التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان.

وأشار إلى أنه جرت مراجعة الإجراءات ومتابعتها والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتوافر المستلزمات االطبية في جميع المقرات الانتخابية، موجها الشكر للمواطنين على الالتزام بهذه الإجراءات.

وأوضح، أن حي الأسمرات، يعتبر نموذجا دائما نفتخر به، ليس فقط في المساكن والمباني والأنشطة التي تمارس فيه، ولكن نفتخر بهم نظرا للوعي الكبير الذي أصبح لديهم للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية.