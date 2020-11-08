خصومات وعروض المحلات في البلاك فرايدي: تصل لـ70% وتقسيط على 24 شهرا

تستمر العلامات التجارية الشهيرة في التنافس على تقديم أفضل العروض والصفقات على منتجاتها تزامنًا مع خصومات "البلاك فرايدي" والتي تستمر حتى يوم الجمعة 30 نوفمبر.

وترصد "الوطن" أبرز الخصومات والتخفيضات التي تقدمها العلامات التجارية في البلاك فرايداي على النحو التالي:

بي تك B TECH

يقدم "بي تك" تخفيضات على الأجهزة وعروض تقسيط دون فوائد لمدة تصل إلى 12 شهرًا، إضافة إلى عروض الفلاش أو الفلاش سيل وهي فرصة مميزة لشراء أجهزة منزلية بأفضل الأسعار.

وتبدأ خصومات البلاك فرايدي في "بي تك" من 25% وتصل حتى 70% على الأجهزة المنزلية والكهربائية، ومن ضمنها الشاشات والثلاجات والبوتجازات والفريزر والغسالات، إضافة إلى الأجهزة المنزلية الصغيرة وأجهزة البلت إن والأجهزة الإلكترونية والموبايل.

كارفور

ويقدم كارفور 10% كاش باك على جميع مشترياتك عند استخدامك تطبيق valU بحد أقصى 1000 جنيه كاش باك، وذلك من أي فروع كارفور، وذلك حتى يوم 1 ديسمبر المقبل.

كما يقدم لعملاء بنك مصر إمكانية تقسيط المشتريات حتى 24 شهر دون فوائد باستخدامك بطاقة بنك مصر الائتمانية.

- تقسيط على 24 شهر دون فوائد على مشترياتك بقيمة من 10,000 إلى 30,000 جنيه.

- تقسيط على 18 شهرا دون فوائد على مشترياتك بقيمة من 6,000 إلى 9,999 جنيه.

- تقسيط على 12 شهرا دون فوائد على مشترياتك بقيمة من 3,000 على 5,999 جنيه.

- تقسيط على 6 أشهر دون فوائد على مشترياتك بقيمة من 1,000 إلى 2,999 جنيه.

جوميا Jumia

وتقدم جوميا تخفيضات تصل إلى 70% و40% على الهواتف، ومثلها على الأدوات الكهربائية، و30% على أجهزة التليفزيونات و80% على الأزياء، إضافة إلى 7 عروض فلاش سيل يوميًا، إضافة إلى 12 فلاش سيل كل يوم جمعة.

Arika

تقدم "أريكة" خصومات تصل إلى 50% على المقاعد والكراسي و"البين باج" من مختلف التصاميم والإصدارات.

تيوليب Tulipe

ويقدم تيوليب خصم بنسبة 50% على جميع المنتجات والتشكيلات حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي.

Vodafone

وتقدم فودافون خصومات تبدأ من 20% وحتى 50% عند الشراء من من ڤودافون Shop، فضلًا عن إمكانية التقسيط على 24 شهرًا دون فوائد.