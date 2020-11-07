أخبار البنوك.. عروض بنكية للعملاء في البلاك فرايداي: خصومات وكاش باك

شارك العديد من البنوك المصرية في فاعليات الجمعة السوداء Black Friday بتقديم عدد من العروض والتخفيضات والخصومات لعملائها أثناء التسوق بشكل إلكتروني على بعض المواقع التجارية، إذ تصل نسبة الخصم التي يقدمها البنوك إلى 50% أحيانًا.

وترصد "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، عروض البنوك للعملاء في البلاك فرايدي على النحو التالي:

بنك مصر

ويتيح بنك مصرتقسيط المشتريات حتى 24 شهرًا دون فوائد من فروع كارفور أو أونلاين من خلال استخدام بطاقات بنك مصر الائتمانية، إذ يستمر العرض حتى يوم 1 ديسمبر المقبل.

بنك الإسكندرية

وأعلن بنك الإسكندرية إمكانية تقسيط المشتريات من Jumia لمدة 6 أشهر دون عائد عند الدفع ببطاقات بنك الإسكندرية الائتمانية، إذ يمكن التقسيط عند تنفيذ عملية الشراء مباشرة من الموقع دون الاتصال بالبنك، على أن يكون الحد الأدنى للمعاملات الشرائية 500 جنيه ويجب أن يكون مبلغ المعاملة ضمن الحد المتاح في البطاقة، ويستمر العرض حتى يوم 31 ديسمبر المقبل.

البنك المصري الخليجي EGBANK

وأعلن البنك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنّه يمكن للعملاء الحصول على كاش باك 1000 جنيه، وذلك عند الشراء ببطاقات ائتمان EGBANK في أي محل إلكترونيات أو ملابس كل يوم خميس أو جمعة أو سبت، طوال شهر نوفمبر 2020 بالشروط الآتية:

- أن يكون الحد الأدنى للإنفاق هو 5000 جنيه مصري (للمعاملة/مجموع معاملات) لكل عميل.

- يؤهل العميل لربح الكاش باك مقابل عمليات الشراء المصنفة في فئة الإلكترونيات والملابس فقط.

- مدة الحملة طوال شهر نوفمبر 2020.

- يتم استرداد مبلغ الكاش باك في 10 ديسمبر 2020.

- حد أقصى للكاش باك 1000 جنيه لكل عميل.

- جميع البطاقات الائتمانية الحالية والجديدة مؤهلين للاشتراك في الحملة ماعدا بطاقة الإنترنت وبطاقة ائتمان الشركات.

البنك التجاري الدولي CIB

ويتيح بنك CIB للعملاء إمكانية الحصول على 20% خصمًا حصريًا بحد أقصى 100 جنيه على المشتريات أونلاين من Souq.com بمناسبة الـ Black Friday، وذلك باستخدام تطبيق المحفظة الذكية الخاص بالبنك، ويستمر العرض حتى 30 نوفمبر 2020.

بنك المشرق

وأتاح البنك للعملاء إمكانية الشراء من Jumia، والاستمتاع بتقسيط يصل حتى 12 شهرًا دون فوائد، مع بطاقات بنك المشرق الائتمانية خلال شهر نوفمبر 2020K، وذلك بالشروط الآتية:

- يجب ألا يقل مبلغ المعاملة المراد تقسيطها عن 500 جنيه.

- تتراوح فترة التقسيط من 6 أشهر إلى 36 شهرًا، حسب اختيار حامل البطاقة.

- لا يوجد حد أقصى لعدد التسجيل في خدمة خطة التقسيط طالما أنها ضمن الحد المتاح لبطاقة الائتمان.

- يُستحق القسط الأول في موعد سداد المديونية لتاريخ إغلاق كشف الحساب التالي.