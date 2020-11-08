السيدات يتصدرن المشهد أمام اللجان بكفر الشيخ: "علشان بلدنا وولادنا"

تصدرت سيدات وفتيات محافظة كفر الشيخ المشهد أمام لجان الانتخابات في أكثر من دائرة انتخابية، في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب اليوم الأحد، ووقفت السيدات في طوابير طويلة، بانتظار دورهن للإدلاء بأصواتهن، فيما وجهت الوحدات المحلية بتقديم الدعم الكامل وجميع الخدمات للتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وحرصت الشرطة النسائية على تنظيم صفوف السيدات أمام اللجان، ومساعدتهن في الوصول إلى صناديق الاقتراع داخل اللجان، مع استمرار رفع كفاءة النظافة بمحيط جميع المدارس، والشوارع المحيطة، مع التأكيد على الاطمئنان المستمر على جاهزية جميع المرافق لجميع اللجان.

"آمال سعد"، إحدى الناخبات، أكدت على حضورها للإدلاء بصوتها مصطحبة طفلتها، معتبرةً أن الانتخابات "واجب وطني"، وقالت: "جيت أدلي بصوتي علشان دا واجب عليا، وعلشان أقول رأيي، وجبت بنتي معايا علشان تتعلم يعني أيه البلد ليها حق علينا، وإننا لازم نختار اللي هيمثلنا في البرلمان"، وأضافت: "أنا بأشارك في كل الاستحقاقات، علشان دورنا لايقل عن دور الرجال في صنع مستقبل بلدنا ومستقبل ولادنا".

وعلى طاولة خشبية، جلست "منال علي"، تبلغ من العمر 55 سنة، داخل لجنة مدرسة "الشهيد مصطفى سمير بدوي" الرسمية للغات، بمدينة كفر الشيخ، تنتظر دورها في الإدلاء بصوتها، مرتديةً كماماتها كإجراء احترازي، خوفاً من انتشار فيروس "كورونا"، وقالت: "جيت أدلي بصوتي علشان أولادي وأحفادي، ولأنه واجب وطني، مكنتش بهتم زمان بالمشاركة، لكن من وقت انتخابات الرئيس السيسي بقيت أنزل، حسينا بأهمية أصواتنا، وإننا لازم نشارك في صنع مستقبل بلدنا"، وتابعت بقولها: "شوفوا اللي حصل في انتخابات أمريكا، الشعب كله نزل، علشان كدا بأقول لشعب مصر، انزل وشارك، دي بلدك وبلد عيالك، وحافظ على نفسك وارتدي كمامتك".

وبخطوات ثقيلة ومتكأة على إحدى الفتيات، تقدمت "وفاء محمد"، البالغة من العمر 67 سنة، نحو مدرسة الحامول الثانوية للبنات، للإدلاء بصوتها، وساعدها ضابط برتبة رائد في الجلوس، حتي جاء فرد شرطة بكرسي متحرك، واصطحبها إلى داخل اللجنة، وقالت: "جيت أشارك في الانتخابات بصوتي علشان واجبي الوطني، وأولادي قالولي إني لازم أشارك، فنزلنا كلنا ندلي بأصواتنا".