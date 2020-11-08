عزت العلايلي يكشف سبب خوف فريد شوقي من النزول لمقبرة "السقا مات"

كشف الفنان عزت العلايلي عن واقعة طريفة عاصرها للفنان فريد شوقي أثناء تصوير فيلم "السقا مات" والذي تم عرضه عام 1977.

وقال العلايلي أنه أثناء تصوير أحد المشاهد في المقابر فوجئوا بعدم حضور فريد شوقي، مضيفا أنه اتصل برقم منزله من هاتف سيارته، ليفاجأ بوجود الفنان خائفا في منزله، وقال له: "قول لصلاح أبوسيف إني مش هنزل القبر مرتين.. هي مرة واحدة بس"، لينفجر أبوسيف من الضحك عند سماعه لهذه الواقعة.

يذكر أن فيلم السقا مات مأخوذ عن رواية تحمل نفس الإسم للأديب يوسف السباعي، وكتب السيناريو والحوار محسن زايد، وشارك في بطولة الفيلم عدد من كبار النجوم منهم "عزت العلايلي، أمينة رزق، شويكار، تحية كاريوكا ونعيم عيسى".

وكانت أقيمت منذ قليل ندوة لتكريم اسم الفنان الراحل فريد شوقي، ويديرها الكاتب الصحفي سمير شحاتة، بحضور الفنانة رانيا فريد شوقي وشقيقتها المخرجة عبير شوقي وقرينته السيدة سهير ترك.

وكشفت الفنانة رانيا فريد شوقي خلال الندوة عن غضب والدها الفنان فريد شوقي منها عند تجسيدها لدور راقصة في أحد الأفلام، وقالت "رانيا" في ندوة تكريم والدها بمهرجان الإسكندرية السينمائي إنها فوجئت بردة فعل والدها رغم ارتدائها لملابس غير مكشوفة، مضيفة أن مشاعر الأبوة طغت عىي كونه ممثلا حينها.

وعلى جانب آخر كانت أقامت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عددًا من الندوات التكريمية، اليوم الأحد، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وكرم "أباظة" اسم مدير التصوير الراحل عبد العزيز فهمي خلال ندوة أقيمت اليوم، وأدارها المخرج ومدير التصوير سعيد الشيمي، وبحضور كريمتا شقيقة الفنانة لطيفة فهمي وشقيقتها نيللي فهمي، كما من المقرر أن تقيم إدارة المهرجان ندوة لتكريم المخرجة إيناس الدغيدي في الواحدة ظهرا، ويديرها الناقد نادر عدلي.