طوابير نسائية أمام لجان كفر البطيخ.. والأمن يوزع كمامات على الناخبين

شهدت لجان مدينة عزبة البرج بدمياط، إقبالا من السيدات اللاتي حرصن على المشاركة، مصطحبين أطفالهن، وتولى العاملون في الوحدة المحلية بالمدينة، أعمال تطهير وتعقيم اللجان الانتخابية عقب إدلاء الناخبين بأصواتهم، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وشهدت لجان قرية الركابية بكفر البطيخ إقبالا من قبل الفتيات والشباب، كما شهدت لجان قرية أم الرضا إقبالا كثيفا من السيدات اللاتي وقفن طوابير أمام اللجان، وتدخلت قوات الأمن لتنظيمها، كما وزعت قوات الشرطة الكمامات على الناخبين غير المرتدين لها، واصطحبت العديد من السيدات أطفالهن معهن.

ويخوض 12 مرشحا حزبيا من أصل 88 مرشحا ومرشحة، الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط في الدائرتين الأولى والثانية؛ حيث يتنافس بدائرة دمياط 40 مرشحا ومرشحة، بينهم 6 عن أحزاب، و42 مستقلين.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ4 مرشحين، هم: "أيمن يوسف رخا ومحمد الماشطة عن دائرة دمياط، ومجدي البساطي وسمير التلباني عن دائرة كفر سعد".

فيما دفع حزب الشعب الجمهوري بـ"محمد سامي سليمان بدائرة دمياط، ومحمد قابيل البنا بدائرة كفر سعد"، بينما "الوفد" بـ"سامي بلح وعليوة السري ابن قرية البصارطة، الذي يخوض الانتخابات للمرة الأولى"، و"الحرية" بـ"عوض العلمي صياد لؤلؤ، وخالد سعيد، عقيد بالقوات المسلحة على المعاش"، وحزب المصريين بـ"وليد عبد الهادي وعصام صبري بشتو" عن دائرة كفر سعد.

ومن بين الـ88 مرشحا الذين يخوضون الانتخابات في محافظة دمياط، 10 سيدات، وتعد تلك هي المرة الأولى التي يخوض فيها هذا العدد من السيدات سباق الترشح في المحافظة، 8 منهن عن الدائرة الأولى، واثنتين عن الثانية، وجميعهن مستقلات.