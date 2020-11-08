محافظ القاهرة يتفقد اللجان للاطمئنان على سير العملية الانتخابية

واصل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولته بعدد من اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية؛ إذ زار لجنة مدرسة "عبدالعزيز آل سعود الرسمية للغات بمصر الجديدة، وطبري الحجاز بالنزهة، والشهيد شريف مناع بمدينة نصر، والجمعية الخيرية بالسيدة زينب، وقصر الدوبارة الرسمية للغات بغرب القاهرة".

وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من توافر كافة الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر، وخاصة توافر كراسي متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من الشمس.

وتفقد "عبدالعال" محيط اللجان الانتخابية للتاكد من عدم وجود أي اشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.

وأشاد محافظ القاهرة بالتزام الناخبين بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد، وكذلك مشاركة الفئات كافة في عملية الاقتراع خاصة الشباب، ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل بلادهم

وأكد محافظ القاهرة أن العملية الانتخابية تسير بيسر دون أي معوقات، في رسالة للعالم باستقرار الوطن، مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى.