طقس الغد بارد ليلا وأمطار على القاهرة الكبرى
كتب:
الوطن
02:04 م | الأحد 08 نوفمبر 2020
حالة الطقس
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط غربا، ويسود طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
فيما يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.
أماكن سقوط الأمطار
ويتوقع خبراء الأرصاد أنّ سقوط الأمطار الخفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة إلى غزيرة (50% تقريبًا) على بعض المناطق من البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية.
وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا (60% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - السلوم - مطروح).
درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
القاهرة 25 16
الإسكندرية 24 19
وادي النطرون 25 18
طنطا 25 17
شبين الكوم 25 17
دمنهور 24 19
بلطيم 24 19
مطروح 23 17
السلوم 22 18
سيوة 25 15
بورسعيد 26 187
دمياط 25 19
الزقازيق 25 17
المنصورة 25 17
الإسماعيلية 26 16
السويس 25 18
العريش 27 17
رأس سدر 26 17
نخل 24 11
نويبع 27 21
طابا 26 18
كاترين 19 09
شرم الشيخ 28 22
الغردقة 29 20
مرسى علم 28 22
الفيوم 25 16
بني سويف 25 16
المنيا 26 15
أسيوط 26 15
سوهاج 27 16
قنا 27 17
الأقصر 28 17
أسوان 28 18
أبوسمبل 28 19