طقس الغد بارد ليلا وأمطار على القاهرة الكبرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط غربا، ويسود طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

فيما يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

ويتوقع خبراء الأرصاد أنّ سقوط الأمطار الخفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة إلى غزيرة (50% تقريبًا) على بعض المناطق من البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا (60% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - السلوم - مطروح).

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 16

الإسكندرية 24 19

وادي النطرون 25 18

طنطا 25 17

شبين الكوم 25 17

دمنهور 24 19

بلطيم 24 19

مطروح 23 17

السلوم 22 18

سيوة 25 15

بورسعيد 26 187

دمياط 25 19

الزقازيق 25 17

المنصورة 25 17

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 18

العريش 27 17

رأس سدر 26 17

نخل 24 11

نويبع 27 21

طابا 26 18

كاترين 19 09

شرم الشيخ 28 22

الغردقة 29 20

مرسى علم 28 22

الفيوم 25 16

بني سويف 25 16

المنيا 26 15

أسيوط 26 15

سوهاج 27 16

قنا 27 17

الأقصر 28 17

أسوان 28 18

أبوسمبل 28 19