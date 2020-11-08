محافظ شمال سيناء يتفقد عددا من لجان الانتخابات بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لجان انتخابات مجلس النواب، واطمأن على حسن سير العمل بعدد من لجان العريش، بمدارس أحمد عبد العزيز الابتدائية، والشهيدة بسمة سعيد راشد الاعدادية بنات، والشهيد "رفيق عزت الإعدادية بنين، ومحمد حمدي بكير"، والمساعيد للتعليم الأساسي بنين، وعباس صالح الابتدائية.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتوفير الخدمات كافة وتيسير إجراءات الناخبين، مشيرا إلى اتخاذ الاجراءات الاحترازية كافة ضد فيروس كورونا المستجد، بتعقيم اللجان قبل الانتخابات، وتوقيع الكشف علي المواطنين من خلال الكواشف الحرارية.

وأشار "شوشة" إلى الإقبال الكبير من المواطنين على لجان الانتخابات، بسبب وجود عدد كبير من المرشحين على المقعد الفردي؛ إذ أن المحافظة تضم دائرتين، مخصص لهما مقعدين فردي، و5 مقاعد قائمة، يتنافس عليهم 41 مرشحًا، 31 فردي، و10 على المقاعد المخصصة للقائمة.

أضاف المحافظ أن شمال سيناء تضم لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة، و30 مركزا انتخابيًا، و83 لجنة فرعية، مقيدا بها 273 ألفا و178 صوتا انتخابيا.

وأشار اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام محافظة شمال سيناء، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن، سير وانتظام لجان الانتخابات، مؤكدا عدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوى تؤثر علي سير العملية الانتخابية.

ولفت المحافظ إلي أن نسبة التصويت خلال اليوم الأول بلغت 13.864%، مؤكدًا تزايد أعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة، ونسبة اليوم ستكون أعلي من أمس مرتين على الأقل.