كيا تتبرع بسيارة Niro EV الكهربائية لدعم الطاقة النظيفة

تبرعت كيا موتورز أمريكا، بسيارة 2020 Niro EV إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في محاولة لزيادة الوعي وزيادة اعتماد مركبات الوقود البديل، وهو جامعة بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس تأسست عام 1861.

سيتم استخدام Niro EV من موظفي المعهد الأفراد المعتمدين الآخرين لأغراض متعلقة بالجامعة، وكلما كان ذلك ممكنًا، سيتم تضمين Niro EV أيضًا في الأحداث التي يرعاها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والمتعلقة بالطاقة البديلة أو مبادرات الطاقة النظيفة.

عندما لا يتم استخدام السيارة، سيقوم قسم نظم المعلومات والتكنولوجيا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بإيقاف السيارة في مواقع الحرم الجامعي المختلفة، وبالتالي لفت الانتباه إلى مركبات الوقود البديل كمسار عادي للعمل.

قال راسل وايجر: "إن التبرع بسيارة نيرو EV لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إحدى أكثر مؤسسات التعليم العالي احترامًا في البلاد، سوف يرفع من مكانة المركبات ذات الاستخدام البديل ويلفت الانتباه إلى الدور المهم الذي ستلعبه هذه المركبات في مستقبل التنقل".

وقال مدير عمليات التسويق ، كيا موتورز أمريكا "كيا ملتزمة بمستقبل مستدام وقد استثمرت 12 مليار دولار لتطوير تقنيات مستقلة وخضراء."

تعتبر شركة يا من أبر الركات الي تعمل علىدم استخدام السيارات الكهربائية النظيفة، وتعمل الشركة على استمرار صنعاتها وتقديمها للعملاء.

كماتوفر الشركة السيارات الكهربائية بأرقام أداء قوية تفوق السيارات التي تعمل بالوقود، بالإضافة إلى أنها تنتج العديد من السيارات الهجينة التي تعمل الوقود الحي والطاقة النظيفة.

وتنتج الشركة سيارات كهربائية عدة أبرزها سيارة كيا Niro وسيارة Niro Plug-In Hybrid، وسيارة Niro EV.

ويذكر أن شركة كيا تقوم بالعديد من التبرعات، الخيرية، خلال التبرع بمعدات الحماية الشخصية للمستشفيات والمرافق الطبية في جميع أنحاء البلاد، خلال أزمة انتشار وبا كورونا حيث، سلمت كيا "Telluriders" واقيات الوجه إلى عيادة خير في لوس أنجلوس.

تعتبر عمليات التسليم جزءً من مبادرات Accelerate The Good من كيا، التي تشمل التبرعات المستمرة لدرع الوجه للمرافق الطبية ليس فقط في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا، ولكن أيضًا إلى المرافق في جميع أنحاء جورجيا وإلينوي وميشيغان ونيوجيرسي ونيويورك وواشنطن العاصمة.