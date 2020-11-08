الصحة: قد يصاب الشخص بكورونا والإنفلونزا معا.. واللقاح الصيني آمن

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّه من الوارد جدا إصابة الشخص بفيروس كورونا والإنفلونزا معا.

وتابعت وزيرة الصحة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اليو، لاستعراض آخر مستجدات فيروس كورونا، أنّ لقاح كورونا الذي تجرى عليه التجارب السريرية حاليا في مصر مجاز للطوارئ ولا خوف منه وهو آمن جدا.

وأشارت إلى استلام الوزارة 2400 عبوة جديدة من لقاحات كورونا للبدء بحقنها للمتطوعين في المشاركة بإجراء التجارب السريرية للقاحات كورونا، مؤكدة أنّ هناك أكثر من 3 آلاف متطوع يشاركون في التجارب حتى الآن وهم بصحة جيدة.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنّه من المتوقع زيادة الإصابات بكورونا في فصل الشتاء، ما يستلزم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وزاد في تصريحات لـ"الوطن"، على هامش المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة والسكان، أنّ البروتوكول الجديد لعلاج كورونا، يتضمن عقار الإيفيرمكتبن والفافيبرافير.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنّه لا يؤمن بفكرة الموجة الأولى والثانية، لكن هناك زيادة في عدد الإصابات بسبب فصل الشتاء، وهناك 10 سلالات لفيروس كورونا في العالم كله، ومنهم 2 في مصر وفي طريقنا لاكتشاف الثالثة.