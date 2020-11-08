محافظ الشرقية: المشاركة في الانتخابات واجب على كل مصري تجاه وطن عظيم

واصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولاته التفقدية لمتابعة سير انتظام العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين للمشاركة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

بدأ المحافظ جولته بتفقد اللجنة الانتخابية بمدرسة ههيا الثانوية العسكرية بنين بمدينة ههيا للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة داخل اللجان الانتخابية لمواجهة فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمشرفين على العملية الإنتخابية .

وأكد محافظ الشرقية على أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، وكذلك رفع درجة الاستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الإنتخابية.

وأوضح المحافظ أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدمه ، مناشداً المواطنين بضرورة الخروج إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وقام المحافظ وبرفقته اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير بتفقد اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد السيد فتحي جمعان الثانوية بنات والتي تضم 4 لجان فرعية .

وأجرى المحافظ حواراً مع الناخبين أمام اللجنة الإنتخابية والتقط معهم الصور التذكارية، مؤكداً أن مصر تشهد اليوم عرساً ديموقراطياً بمشاركة مواطنيها في الانتخابات النيابية .

وأشاد المحافظ بعملية تنظيم ودخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم والحفاظ على المسافات البينية ومراعاة التباعد الإجتماعي وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المقار واللجان الانتخابية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

واختتم محافظ الشرقية جولته بمركز ومدينة أبو كبير بتفقد اللجنة الانتخابية بمعهد هربيط الإعدادي الثانوي بنين للإطمئنان على سير انتخابات اليوم الثاني لمجلس النواب 2020.

واطمأن المحافظ على التزام الناخبين والمشرفين على العملية الإنتخابية بارتداء الكمامة الواقية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير كافة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع واختيار من يمثلهم.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس النواب 4 ملايين و 427 ألف و 375 ناخب وناخبة أمام 982 مركز إنتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة .