حظك اليوم الاثنين 9-11-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعد الاهتمام بمتابعة توقعات الأبراج والحظ متعة كبيرة للعديد من محبي هذا العلم، فهناك من يربط هذه التوقعات بأمورهم الشخصية بصورة كبرى، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يساعدك أن تبث روحا جديدة في أعمالك وتتحرك بإصرار.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

حاول ألا تستسلم لمشاعر القلق ولا تبالغ في إحساسك بالهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم يملؤك النشاط وتستفيد بوقتك في تحقيق انجازات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يمدك بأفكار رائعة تسعد بها من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم اليوم أن تتماسك أمام المستجدات وأن تكون موضوعيا لتجد حلا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تقوم بواجبك نحو من تحب حتى ولو كنت تشعر بالإحباط، وعليك أن تقاوم مشاعر الحزن والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

رغم الضغوط والاختلاف، القمر في منزل علاقات العمل يساعدك أن تجد الكلمات المناسبة لاستعادة الهدوء والسكينة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

غم الخلافات، تنجح اليوم في توطيد الروابط الأسرية وتتعامل مع من تحبهم بعدل وتميل نحو نصرة الحق.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يمنحك حسا عمليا وموهبة ابتكارية يمكنك الاعتماد عليها، فقط تحر الدقة في حساباتك كي تتفادى المشاكل.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

اليوم من المهم أن تحافظ على اللباقة والهدوء في معاملاتك مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تكون أكثر إقناعا وإصابة لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك مظهرا ساحرا ويمدك بطاقة كبيرة وتعتني بنفسك وتنشر أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

قد تشعر بالإرهاق سريعا، لذلك اهتم براحتك وبتنظيم جهودك، واعمل في صمت ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وقد تحتاج لوقت تقضيه مع نفسك لتعيش في سلام، فقط تجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الفلك يدعمك وقد تقوم بتنمية أعمال أو مشاريع وتحصل على مساندة البعض بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وتستطيع اليوم أن ترى الجانب الجيد في الأشخاص والأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع ضاغط وعليك اليوم أن تكون دقيقا في عملك وأقوالك ولا تتسرع في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تقاوم الشك ولا تترك نفسك تقع فريسة للظنون.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادهم 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على تحقيق مكاسب ويجعلك أكثر استعدادا لتغيير جلدك وأكثر ميلا للمغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ الشمس في منزل الأصدقاء قد تعمل لصالحك وتمدك ببعض التفاؤل.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك على اكتشاف أمور خافية وتخطط جيدا للمستقبل والوقت مناسب لتحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

يمكنك اليوم أن تحقق مزيدا من الاقتراب ممن تحب والوقت مناسب لإصلاح الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تركز اليوم في كل سلوك تقوم به وابتعد عن المخاطرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن تقاوم الهموم التي قد تفسد علاقتك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.