حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يشتهر مولود برج القوس بأنه اجتماعي ومحبوب من الآخرين، ويعيش كل لحظة إلى آخر لحظة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بحسن التمييز وبالحدس والبصيرة الثاقبة.. فقط اعتمد اللباقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم وقد تجد من يخفف عنك الهموم وتتيسر الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج القوس اللاعب حسام غالي، ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر.