حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الدلو بامتلاكهم حدس ملفت، ويمكنهم وضع تنبؤات واحتمالات للأمور قبل حدوثها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. يجب ألا تتسرع في قراراتك وادرس جيدا ولا تستسلم للعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

حاول أن تكون مرنا كي لا تقطع أواصر المحبة وإذا كنت متزوجا لا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان تيم حسن، ويوافق تاريخ ميلاده 17 فبراير.