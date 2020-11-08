حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مواليد برج الحوت يشتهرون بأنهم لا يستطيعون رفض طلبات المحيطين، ما يجعلهم يقعون في مشكلات لا حصر لها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة والعمل ويساعدك ذلك على اتخاذ قرارات سليمة ويدفعك لتنظيم جهودك ووقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

لديك قوة ملاحظة ويساعدك ذلك على التصرف بكياسة، وينصحك الفلك بالتواجد مع من تجد سعادتك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.