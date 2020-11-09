حظك اليوم الاثنين 9-11-2020 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور لديه شخصية قوية، ودقيق في تنفيذ أعماله، ويتسم بالرومانسية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم يملؤك النشاط وتستفيد بوقتك في تحقيق انجازات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يمدك بأفكار رائعة تسعد بها من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلادها 16 مايو.