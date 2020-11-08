عاجل.. السيسي يبحث مع وزير خارجية فرنسا مواجهة تصاعد نبرات التطرف

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكذلك السفير الفرنسي بالقاهرة.

وزير خارجية فرنسا يؤكد احترام بلاده وتقديرها لكل الأديان: نتطلع للتعاون مع مصر لمكافحة التعصب

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأنَّ اللقاء تناول موضوعات التعاون المشترك في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك استعراض سبل تعزيز الجهود لمواجهة تصاعد نبرات التطرف والكراهية في ظل التوتر الأخير بين العالم الإسلامي وأوروبا.

وزير خارجية فرنسا يشيد بجهود السيسي لتحقيق التفاهم والحوار بين الأديان

وأكّد وزير الخارجية الفرنسي، من جانبه احترام فرنسا وتقديرها لكل الأديان ومبادئها وقيمها، وتطلعها لتعزيز التعاون والتشاور مع مصر لمكافحة ظاهرة التعصب والفكر المتطرف الآخذة في الانتشار، لا سيما في ظل كون مصر منارة للوسطية والاعتدال، إلى جانب نهجها في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة واحترام الآخر، مشيداً في هذا الصدد بجهود مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، لتحقيق التفاهم والحوار بين أبناء كل الديانات.

وشدد الرئيس السيسي، على الحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين كل الأديان، ومدّ جسور التفاهم والإخاء، وعدم المساس بالرموز الدينية، معرباً عن الرفض التام للأعمال الإرهابية بكل أشكالها، أو ربط أي دين بأعمال العنف والتطرف.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى التجربة المصرية في ترسيخ مبادئ التسامح ونبذ العنف والفكر المتطرف والإرهاب، إضافة إلى تفهم خصوصية كل عقيدة وما تتضمنه من مبادئ، لافتًا إلى أنَّ مصر على استعداد للتعاون ودعم مختلف الجهود الدولية لتعزيز هذه المفاهيم.

وشهد اللقاء كذلك التباحث حول آخر تطورات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه ليبيا، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كل المسارات استناداً إلى استخلاصات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وتثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة للحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي وتشكيل الحكومة، وذلك للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وبدء مرحلة جديدة للأجيال الحالية والقادمة من الشعب الليبي الشقيق.

وزير الخارجية الفرنسي يشيد بالدور المصري المهم لتسوية الأزمة الليبية

فيما أشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور المصري المهم لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار، حيث أسهمت الخطوط المعلنة من جانبه في تعزيز جهود العملية السياسية في ليبيا، كما برهنت على محورية دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكّداً حرص فرنسا على استمرار التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام.

كما شهد اللقاء، تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال تطورات بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها شرق المتوسط وسوريا، حيث تمّ التوافق في هذا الصدد حول تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين.