حظك اليوم الاثنين 9-11-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء متقلب المزاج، إذا يمكن أن نراه منفتحًا واجتماعيًا، وفي الوقت ذاته يمكن يمكن أن نراه متأملًا ومنعزلًا وعصبيًا.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك ومن المهم اليوم أن تتماسك أمام المستجدات وأن تكون موضوعيا لتجد حلا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عليك أن تقوم بواجبك نحو من تحب حتى ولو كنت تشعر بالإحباط، وعليك أن تقاوم مشاعر الحزن والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.