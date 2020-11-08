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حظك اليوم الأحد 8-11-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | الأحد 08 نوفمبر 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء لا يحب أن يكون في منصب قيادي، ويفضل العمل بحرية، كما يجعل من دوره أكثر فاعلية في الأعمال التي يشترك بها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك لإقامة حوارات بناءة وممتعة مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك على اختيار كلمات مؤثرة تقربك ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء اللاعب محمد صلاح، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

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